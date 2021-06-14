محافظ القليوبية يبحث تطوير المناطق الصناعية العشوائية

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم بمقر الوزارة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر الفيديو “كونفرانس”.



وشارك في الاجتماع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، لبحث آليات تطوير المناطق الصناعية العشوائية بالمحافظة، وذلك بحضور كل من: رئيس هيئة التخطيط العمراني ورئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات الوزارات الثلاث والمحافظة وهيئة المساحة.



وفى بداية اللقاء، أشار اللواء محمود شعراوي، إلى تكليفات رئيس الحكومة للوزارات الثلاث بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بوضع مخطط كامل لتطوير المناطق الصناعية العشوائية بالقليوبية، وتحويلها إلى مناطق ومجمعات صناعية آمنة ومخططة ورفع كفاءتها وإعادة تأهليها سواء في نفس المنطقة أو بالقرب منها ودراسة فصل المناطق السكنية عن المصانع والورش هناك للحفاظ على صحة المواطنين.





وأشارت نيفين جامع، إلى توجيهات القيادة السياسية لتطوير كافة المناطق الصناعية العشوائية في المحافظات، مؤكدا أنها أجرت زيارة في وقت سابق، إلى عدد من المناطق العشوائية، حيث تم إعداد حصر مبدئي بالمصانع المرخصة وغير المرخصة، وتصنيف المشروعات الموجودة طبقا لمعايير السلامة والصحة والاشتراطات البيئية وتحديد المصانع التي يمكن ترخيصها بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة وتقنين أوضعها وفقًا للقانون بما يساعد على تحسين كافة الخدمات والبينة التحتية لتلك المناطق وكذا حصر المساحات الشاغرة بهما.



كما أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، على أهمية التخطيط والتنفيذ الجيد لعملية التطوير التي ستتم لأي منطقة صناعية عشوائية وإعداد التنسيق اللازم بين هيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمحافظة ووزارتي التنمية المحلية والتجارة؛ بما يسهم في توفير مناطق وتجمعات صناعية آمنة ومخططة ودراسة كافة المقترحات.



وخلال الاجتماع، جرى استعراض البيانات الأساسية والصناعية لعدد من المناطق الصناعية العشوائية بالقليوبية من حيث المساحة وعدد السكان ومدى توفر المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين من الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وكذا الأنشطة الموجودة بكل منطقة وعدد الورش والمصانع والمسابك المرخصة وغير المرخصة ومجالات عملها سواء كانت صناعية أو بلاستيكية أو منسوجات أو غذائية أو كهربائية، وغيرها.



ومن جانبه عرض اللواء عبدالحميد الهجان بعض الاحتياجات لتلك المناطق الصناعية العشوائية والخاصة بالمرافق والبنية التحتية والخدمات الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرف والرصف والتكلفة المالية المبدئية لتلك المشروعات، كما تم عرض بعض مقترحات مساحات الأراضي الفضاء التي يمكن استغلالها خلال عملية التطوير ورفع الكفاءة في المراكز والمدن المحيطة بها.



وشدد اللواء محمود شعراوي، على ضرورة وجود حصر دقيق لكافة الورش والمصانع والمسابك الموجودة الموجودة بالمحافظة وحصر الوحدات السكنية والأسر الموجودة، وحساب التكلفة المالية للاحتياجات العاجلة من مشروعات المرافق والخدمات الأساسية، في إطار خطة التطوير الشاملة وفتح المحاور الجديدة التي سيتم تنفيذها بتلك المناطق.