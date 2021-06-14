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11 يوليو.. الحكم على متهم بـ"محاولة اقتحام قسم مدينة نصر"

الإثنين 14/يونيو/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، حجز إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ" محاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر"، لجلسة 11 يوليو للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة

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