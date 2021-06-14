محافظ قنا يشارك في لقاء تشاوري مع فرع المجلس القومي للمرأة ضد ختان الإناث

شارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا في اللقاء التشاوري الذي نظمه فرع المجلس القومي للمرأة بقنا تحت عنوان " احميها من الختان " في إطار حملة شهر بدور يونيو 2021م، بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة هدي السعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، ولفيف من القيادات التنفيذية والنسائية.

أكد محافظ قنا خلال كلمته على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تسعي إلى خلق رأي عام مستنير يتفهم كافة الأبعاد السلبية لظاهرة الختان، بل ويؤمن بكافة الحقوق الاجتماعية والسياسية للمرأة المصرية خاصة في ظل الدعم والاهتمام التي مازالت تحظي به المرأة في ظل الحكم الرشيد لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبها أوضحت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أن الهدف من هذا اللقاء هو وضع خطة عمل تستهدف محاربة ظاهرة الختان من خلال مشاركة كافة الجهات التنفيذية مع بعضها البعض للخروج بأفضل النتائج المستهدفة والتصدي لكافة أشكال العنف والقهر النفسي والجسدي التي قد تتعرض لها المرأة.

جدير بالذكر أن المجلس القومي للمرآة والمجلس القومي للأمومة والطفولة يسعيان إلى القضاء على ختان الإناث تحت مظلة اللجنة الوطنية لنشر الرسائل القانونية بتحريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين.

