لمياء جمال تطرب العالم العربي بـ "نجمتي"

بعد أن أبدعت في الأمسية التونسية التوراثية التي أحيتها على مسرح الأولمبيا في باريس قبل حلول جائحة كورونا، تعود لمياء جمال اليوم لإطلاق أغنية جديدة تحت عنوان "نجمتي" حصريّاً على قناتها الرسمية على يوتيوب.



تغنّت لمياء ب"نجمتي" بكلّ إحساس، الأغنية التي هي من كلمات وألحان سيف الفارس، وتوزيع أحمد المهندس. وقد أبدعت في أدائها كالعادة بصوتها العذب والطربي. فشارك الأغنية العديد من الصفحات الكبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي دعماً للمياء والأغنية. وتخطّى الليريك فيديو على يوتيوب حوالي النصف مليون مشاهدة خلال أوّل أسبوع من إطلاقه.



