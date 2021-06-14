كنيسة القديس أنطونيوس البدواني بالإسكندرية تحتفل بعيد شفيعها



أعلنت صفحة نشاط الكنيسة الكاثوليكية، أن سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، ترأس، صلاة القداس الإلهي، احتفالًا بعيد القديس أنطونيوس البدواني، بكنيسته بباكوس بالإسكندرية.



شارك سيادته المونسينيور أنطوان توفيق آلان، النائب العام لمطرانية اللاتين بمصر، والأب يوحنا جودة، والأب بولس عطية، والأب ناصر كرومال، راعي الكنيسة، كما شارك أيضًا الرهبان والراهبات، وشعب الرعية.



