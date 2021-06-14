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صندوق مكافحة الإدمان يسلم قروضا للمتعافين لإنشاء مشروعات بإجمالي 5 ملايين جنيه

الإثنين 14/يونيو/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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سلم عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم مثل مشروعات " سوبر ماركت، ومحل أجهزة منزلية وكهربائية "فى محافظات القاهرة والغربية والقليوبية، تحت رعاية وتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،وفى إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين.

وجاء ذلك فى إطار سلسلة الأحداث والأنشطة التي سيطلقها الصندوق خلال الأيام المقبلة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يوافق يوم 26 يونيو من كل عام.

كما تقدمت سيدة تبلغ 60 عاما للحصول على قرض لإنشاء مشروع " سوبر ماركت " بعد تعافيها من الإدمان من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بسبب إساءة استخدامها للأدوية وتم توفير كافة الخدمات العلاجية للسيدة مجانا حتى التعافي،حيث قامت بإعداد دراسة جدوى عن مشروع سوبر ماركت وقام الصندوق بتوفير التمويل اللازم للمشروع بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي وسبق وتقدم العديد من الشباب والفتيات لإنشاء مشروعات صغيرة لهم بعد تعافيهم من الإدمان من خلال الخط الساخن،وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع.

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بإستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، وأن قيمة إجمالي القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت إلى ما يقرب من 5 مليون و170 ألف جنيه حتى الآن.

جدير بالذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التعاطي، كانت قد أعلنت عن استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق " 16023 " خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021، بلغ 50 ألفا و576 مريضا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 26 مركزا بـ 16 محافظة بعد افتتاح رئيس الجمهورية 3 مراكز جديدة بمحافظات "البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح " وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، منهم 1289 حالة من المناطق الجديدة "بديلة العشوائيات " الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وبشاير الخير" نتيجة حملات التوعية بهذه المناطق عن أضرار الادمان، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفى سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.39% بينما بلغت نسبة الإناث 5.41%.
صندوق مكافحة الإدمان يسلم قروضا للمتعافين لإنشاء مشروعات بإجمالي 5 ملايين جنيه
صندوق مكافحة الإدمان يسلم قروضا للمتعافين لإنشاء مشروعات بإجمالي 5 ملايين جنيه
صندوق مكافحة الإدمان يسلم قروضا للمتعافين لإنشاء مشروعات بإجمالي 5 ملايين جنيه
صندوق مكافحة الإدمان يسلم قروضا للمتعافين لإنشاء مشروعات بإجمالي 5 ملايين جنيه
صندوق مكافحة الإدمان يسلم قروضا للمتعافين لإنشاء مشروعات بإجمالي 5 ملايين جنيه
صندوق مكافحة الإدمان يسلم قروضا للمتعافين لإنشاء مشروعات بإجمالي 5 ملايين جنيه

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