Advertisements

الكشف عن قائمة الغائبين عن الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 14/يونيو/2021 - 03:30 م
الاهلي
الاهلي
محمد الدمتناوي
Advertisements

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق الترجي التونسي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2020/2021.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي على ملعب رادس الأولمبي، وستقام مباراة الإياب في القاهرة بستاد الأهلي we السلام.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي، يوم 19 يونيو الجاري، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يغيب محمد مجدي أفشة عن تلك المواجهة بسبب الإصابة، بالإضافة إلى غياب محمد محمود الذي لم يكتمل شفائه النهائي على الرغم من خوضه بعض التدريبات الجماعية مع الفريق.

وهناك احتمالية لفقدان موسيماني خدمات محمد هاني الظهير الأيمن للفريق بسبب الإصابة التي لحقت به في المواجهة الأخيرة التي خاضها المارد الأحمر أمام نهضة بركان، في بطولة كأس السوبر الإفريقي وتوج على إثرها باللقب.

أخبار تهمك

الزمالك يطلب التعاقد مع باسم مرسي بشرط وحيد

منذ حوالي 5 ساعات

تعديل موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة التخطيط تؤيد قرار موسيماني برحيل ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد من وزير التربية والتعليم بشأن اوائل الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

بيان إدانة عاجل من مصر

منذ حوالي 4 ساعات

وكيل أعمال إريكسن يكشف مستجدات حالته الصحية

منذ 41 دقيقة

كومان يقرر رحيل ثلاثي ناري لضم صفقة الريال المُنتظرة

منذ ربع ساعة

تعرف على قائمة الراحلين عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ يوم

"عليا الطلاق أحسن وزير".. برلماني يشبه وزير المالية بسيدنا يوسف

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 19 ساعة

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

08:30 م

عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

03:18 م

كومان يقرر رحيل ثلاثي ناري لضم صفقة الريال المُنتظرة

03:27 م

تعديل موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

01:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة