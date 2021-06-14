الكشف عن قائمة الغائبين عن الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق الترجي التونسي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2020/2021.





ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي على ملعب رادس الأولمبي، وستقام مباراة الإياب في القاهرة بستاد الأهلي we السلام.





وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي، يوم 19 يونيو الجاري، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.





ومن المتوقع أن يغيب محمد مجدي أفشة عن تلك المواجهة بسبب الإصابة، بالإضافة إلى غياب محمد محمود الذي لم يكتمل شفائه النهائي على الرغم من خوضه بعض التدريبات الجماعية مع الفريق.





وهناك احتمالية لفقدان موسيماني خدمات محمد هاني الظهير الأيمن للفريق بسبب الإصابة التي لحقت به في المواجهة الأخيرة التي خاضها المارد الأحمر أمام نهضة بركان، في بطولة كأس السوبر الإفريقي وتوج على إثرها باللقب.



