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محافظ القاهرة: نقل 3000 أسرة من مساكن إسطبل عنتر لمساكن حضارية

الإثنين 14/يونيو/2021 - 02:59 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال التطوير التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بمنطقة اسطبل عنتر العشوائية بحي مصر القديمة بعد إزالة المساكن العشوائية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم ازالة 800 عقار ونقل حوالي 3000 أسرة إلي مساكن حضارية بمشروع الأسمرات (1 ، 2 ، 3) المتكامل الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بنقل سكانها لمساكن آدمية ووحدات كاملة الأثاث وتوفير حياة كريمة لهم فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

كما تفقد محافظ القاهرة المشروعات الجارية لربط منطقة أسطبل عنتر والجبخانة وعزبة خيرالله بالمنطقة المحيطة بها لتسهيل حركة المواطنين وتطوير شارع المحجر وتحسين الخدمات المقدمة للأهالي بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي والوكالة الفرنسية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقد وجه المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال تيسيراً على المواطنين.

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