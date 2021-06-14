الزمالك يواجه أسوان للحفاظ على الصدارة الدوري

يستأنف الزمالك مسيرة الحفاظ على صدارة الدوري المصري، بمواجهة ساخنة بالقاهرة أمام أسوان، ضمن مباريات الجولة 26 للمسابقة، والتي ستنطلق غداً الثلاثاء، ويغيب عنها الأهلي لانشغاله بدوري أبطال افريقيا.





ستكون مباراة الزمالك مع أسوان المقررة، الخميس المقبل، مهمة للغاية للفريقين، إذ يسعى الزمالك للتشبث بصدارة الدوري التي يحتلها حالياً برصيد 55 نقطة من 25 مباراة وبفارق 14 نقطة عن الأهلي الذي لعب 19 مباراة.





أما أسوان الذي يواجه خطر الهبوط، فإنه يأمل في العودة الى دياره ولو بنقطة وحيدة، والحفاظ على آماله في البقاء بين الكبار، وهو يحتل المركز 15 (بين 18 فريقاً) برصيد 24 نقطة.





وتهبط في نهاية المواسم آخر ثلاثة مراكز في الترتيب.





وطلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون من لاعبي الزمالك، ضرورة التركيز في المواجهات المقبلة بداية من مباراة أسوان، وعدم السماح بضياع أي نقطة، فيما تبقى من منافسات.





ونقل الموقع الرسمي للزمالك عن كارتيرون قوله: "لقب الدوري لن يحسم إلا في الأسبوع الأخير من المسابقة وعلينا عدم التفريط في أي نقطة".





وأضاف: "تنتظرنا مباريات صعبة كما تنتظر منافسينا مباريات صعبة أيضاً، وعلينا استثمار تقدمنا في جدول المسابقة بتحقيق انتصارات متتالية".





واستغل مدرب الزمالك فرصة توقف مسابقة الدوري لفترة تجاوزت عشرة أيام في تجهيز اللاعبين، والذين سينضم إليهم الدوليون العائدون من منتخبات بلادهم، خاصة المغربي أشرف بن شرقي، بينما لم يبلغ فرجاني ساسي إدارة النادي بموعد عودته من تونس.





كما انضم لتدريب الزمالك العائدون من المنتخب الأولمبي وهم إمام عاشور، وأحمد أبو الفتوح، وعمرو عبد السلام.





وربما يكون حازم أمام الوحيد الذي لن يلحق بالمباراة لخضوعه لتدريبات تأهيلية، بسبب إصابة في العضلات، بينما تعافي محمد عبد الشافي من إصابة مماثلة.





وتنطلق مباريات الجولة 26 غداً الثلاثاء، بمباراتين واحدة بين الإنتاج الحربي مع طلائع الجيش، فيما يحل سموحة ضيفا على بيراميدز في الأخرى.





وبعد غد الأربعاء، سيسعى المصري البورسعيدي إلى الحفاظ على موقعه في المركز الثالث عندما يواجه سيراميكا كليوباترا، فيما يحل إنبي ضيفاً على البنك الأهلي.