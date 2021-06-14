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محافظ المنيا يشٌيد بالتعديلات التشريعية المنصفة للمرأة خلال اجتماعه بمقر المجلس القومي للمرأة

الإثنين 14/يونيو/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الاجتماع الذي عقده فرع المجلس القومي للمرأة لعرض ومناقشة ماتم إنجازه خلال الفترة الماضية حول عدد من الخدمات والأنشطة التي نفذها فرع المجلس.
جاء ذلك بحضور، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي) والدكتور منال أبوسمرة مقرر فرع المجلس القومي للمراة ووكلاء وزارات الأوقاف، التضامن،الشباب والرياضة، ومدير إدارة الامومة والطفولة بالمحافظة وعدد من الواعظات والراهبات وممثلي الكنيسة والتربية والتعليم والصحة وممثل هيئة كير، ومركز الاعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا ومسؤول وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بمديرية الامن.
وجه محافظ المنيا، الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي طالما أكد على احترام المرأة وتقديره لجهودها في بناء الوطن وحثه على إسراع الخطي في تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدرتها وتضحياتها على مدار التاريخ وإدراجها كمحور أساسي في التنمية الشاملة واعمالًا لما جاء به الدستور المصري من مبادئ تكافؤ الفرص واحقاقًا لحقوقها.
وأكد المحافظ، أن هناك سابقة تاريخية تنم عن مكانة المرأة المصرية في مجتمعها حين أعلن سيادته عام 2017 عامًا للمرأة المصرية وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والتي تعد كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديا واجتماعيا، مشيرًا إلى انه تم إصدار العديد من التعديلات التشريعية المنصفة للمرأة المصرية مثل تجريم الحرمان من الميراث وتغليظ عقوبتي التحرش وختان الإناث.
كما وجه المحافظ، الشكر للمجلس القومي للمرأة بصفه عامه، وفرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا بصفه خاصة، لما بذلوه من مهام كآليه وطنية لتحسين أوضاع المرأة المصرية ودراسة وتلقي الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإبلاغ السلطات بشأنها والعمل على حلها، مؤكدًا على تقديم الدعم الكامل للمرأة المصرية وتمكينها من حقوقها.
واستعرضت مقرر فرع المجلس القومي للمراة بالمنيا عددا من الأنشطة والخدمات التي تم تقديمها من خلال فرع المجلس،حيث تم الانتهاء من عمل 20 ألف بطاقة، خلال 4 أشهر فقط في الفترة من شهر 7 الي 11 للعام الماضي، ومنذ 23 فبراير للعام الحالي وحتي الآن تم الانتهاء من 20 ألف بطاقة اخري بالمجان موجهة لقرى حياة كريمة، كما تم تنفيذ 8 حملات توعية حول ( الهجرة الغير شرعية، ختان الإناث، المعادلة الصح، العنف ضد المرأة،إجراءات الوقاية من كورونا) وتنفيذ عدد من القوافل الطبية بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان، بالإضافة إلي حملات التوعية لتشجيع أفراد المجتمع على تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا.
وأضافت أنه تم تنفيذ مشغل لتعليم الخياطة علي مدار شهر كامل لعدد 30 فتاة، وتم تدريب 75 سيدة بمقر الفرع على المشغولات اليدوية بالتعاون مع جامعة المنيا، كلية التربية الفنية، وتم التدريب لسيدات من قرى حياة كريمة.
استمع المحافظ خلال اللقاء لعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة حول مساهمة كل جهة في دعم وتمكين المرأة والخدمات والأنشطة التي يمكن تقديمها في هذا الصدد، حيث وجه المحافظ بتضافر جميع الجهود لتوفير ودعم كافة الخدمات المقدمة للمرأة.

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