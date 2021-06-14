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"صحة المنيا" تحرر 55 محضرا لمنشآت غذائية مخالفة وتعدم 304 كيلو أغذية

الإثنين 14/يونيو/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا أن فرق مراقبة الاغذية نفذت حملات تفتيشية ورقابية على مختلف مدن ومراكز محافظة المنيا وذلك في الفترة من 36 حتى 1062021، حيث تم المرور على 137 منشأة غذائية وتم تحرير 55 محضرا لمنشآت غذائية مخالفة وتنوعت المحاضر بين عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية
أكد دكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتعليمات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية وضمن خطة مديرية الصحة بالمنيا للرقابة والمتابعة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية بجميع مدن ومراكز المحافظة لضمان وصول غذاء آمن وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

أوضح الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي انه تم إعدام 304 كجم أغذية مختلفة و40لتر من المواد السائلة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 128 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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