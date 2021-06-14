Advertisements

مجلس النواب يوافق نهائيا على الموازنة العامة للدولة

الإثنين 14/يونيو/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 2022.


وكانت قد شهدت الجلسة العامة اليوم إغلاق باب المناقشة في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 2022.

وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض التقرير العام بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 20212022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (20182019 – 20212022) ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 20212022.

وأشار إلى أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20212022 في ضوء التوصيات التي وردت من اللجان النوعية والمتعلقة بمشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة، مما يدخل في اختصاصاتها.

وقال: تبين للجنة حاجة بعض هذه الموازنات إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لها لمجابهة بعض المتطلبات المهمة، والتي رأت أنها سوف تسهم بشكل فعال في تحسين بيئة العمل بهذه الجهات، فضلا عن تلبية العديد من احتياجات المجتمع في مجالي الصحة والتعليم.

وأوضح أن هيئة مكتب اللجنة في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عقدت اجتماعا مع كلا من وزير المالية، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كممثلين عن الحكومة لإحاطتهما بالتعديلات التي رأت اللجنة ضرورة إدخالها بالزيادة على بعض موازنات الجهات التي سيشار إليها، من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، فضلا عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في بعض بنود الموازنة، ودون المساس يقيم مشروع الموازنة الوارد من الحكومة.

وأشار إلى الاتفاق على التزام الحكومة بهذه التعديلات، موضحا أن جملة هذه التعديلات الواجب إجراؤها بالزيادة نحو 4565 مليون جنيه، وقد جاءت على النحو التالي:
أولا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: دعم موازنة ديوان عام الوزارة ( الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين ) بمبلغ 500 مليون جنيه، كحوافز تخصص لمدرسي وموجهي رياض الأطفال بالصفوف الأولى والثانية والثالثة والرابعة الابتدائي.

ثانيا: وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة، على النحو الآتي: دعم الاعتمادات المخصصة (الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين) بالآتي: 500 مليون جنيه، لزيادة حافز الجودة للسادة أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم.

دعم الاعتمادات المقررة للباب الثاني: شراء السلع والخدمات بالمستشفيات الجامعية هينات عامة خدمية)، على النحو التالي: ۲ مليار جنيه، لتغطية مستلزمات شراء الأدوية وغيرها من مستلزمات التشغيل.

ثالثا: وزارة الصحة والسكان دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة، على النحو الآتي: دعم (الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بمبلغ 1 مليار جنيه، تخصص لنفقات علاج مواطني جمهورية مصر العربية.

رابعا: وزارة العدل: دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة على النحو التالي: - دعم الباب الأول: (الأجور وتعويضات للعاملين) بمبلغ 65 مليون تخصص كحافز إثابة إضافي للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق الذين يستمرون بالعمل بالفترة المسائية بعد ساعات العمل الرسمية المقررة.

خامسا: دعم (الباب السادس) شراء الأصول غير المالية: الاستثمارات بموازنات دوايين عموم محافظات الدقهلية والغربية وقنا سوهاج، وذلك على النحو التالي: ۲۳۰ مليون الموازنة ديوان عام محافظة الدقهلية، و۱۷۰ مليون لموازنة ديوان عام محافظة الغربية، و50 مليون جنيه لموازنة ديوان عام محافظة سوهاج، و50 مليون جنيه لموازنة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب الموازنه العامه الموازنة العامه للدولة التقرير العام

أخبار تهمك

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح جديد من وزير التربية والتعليم بشأن اوائل الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ يوم

"عليا الطلاق أحسن وزير".. برلماني يشبه وزير المالية بسيدنا يوسف

منذ ساعة و 14 دقيقة

كومان يقرر رحيل ثلاثي ناري لضم صفقة الريال المُنتظرة

منذ 18 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الأنتقال للزمالك

منذ 14 دقيقة

تعديل موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

منذ أقل من نصف ساعة

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على قائمة الراحلين عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يطلب التعاقد مع باسم مرسي بشرط وحيد

منذ حوالي 5 ساعات

بيان إدانة عاجل من مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 22 ساعة

لجنة التخطيط تؤيد قرار موسيماني برحيل ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس "خطة النواب" يستعرض التقرير العام بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل لـ2021/2022

رئيس "إفريقية النواب" يعلن موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة

نائب يطالب بتشكيل لجان لبحث مراجعة أجور العاملين بالقطاع الصحي

رئيس "زراعة النواب": أرقام الموازنة العامة للعام المالى الجديد تشير إلى وجود استقرار مالي في ظل كورونا

رئيس "تعليم النواب" يؤكد على ضرورة صرف الحافز الشهري للمعلمين المعينين

رئيس "سياحة النواب" تعلن موافقتها على الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

08:30 م

عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

03:18 م

كومان يقرر رحيل ثلاثي ناري لضم صفقة الريال المُنتظرة

03:27 م

تعديل موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

01:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة