تحذير من هذه الظاهرة... الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الثلاثاء المقبل الموافق 15 يونيو 2021 وحتى يوم

الأحد المقبل الموافق 20 يونيو 2021.



وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، مما تؤدي الي أنخفاض الرؤية الافقية.



وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:



طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وحار علي شمال الصعيد، معتدل علي السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا علي شمال البلاد وحتي شمال الصعيد ومعتدل علي جنوبا.



غدًا الثلاثاء:



نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد



يوم الأربعاء المقبل:



نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد



يوم الخميس المقبل:



نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد



يوم الجمعة المقبل:



نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد



يوم السبت المقبل:





نشاط الرياح علي المناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد



يوم الأحد المقبل:



نشاط الرياح علي المناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد



وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.