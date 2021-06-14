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ارتفاع سوق دبي المالي بنسبة 0.9% في ختام جلسة الإثنين
الإثنين 14/يونيو/2021 - 03:07 م
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي تعاملات جلسة اليوم الإثنين علي ارتفاع ، حيث ارتفع سوق دبي المالي 0.9 % إلى مستوى 2868.02 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 16 شهر ، وجرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 185.48 مليون سهم، بقيمة 312.22 مليون درهم.
وارتفع سهم إعمار العقارية 1 % بتداولات تخطت 24مليون سهم , في حين انخفض إعمار مولز 0.5 %.
وعن سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أنهي تعاملات اليوم مرتفعاً 0.51 %, إلي مستوي 6736.11 نقطة ، وجرت تعاملات علي أسهم أبوظبي بحجم 321.94 مليون سهم، بقيمة 1.42 مليار درهم.
وصعد سهم بنك أبوظبي الأول 0.72 %, ودانة غاز 0.5 بالمائة, ومجموعة أغذية 0.5 %.
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