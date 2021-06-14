Advertisements

ارتفاع سوق دبي المالي بنسبة 0.9% في ختام جلسة الإثنين

الإثنين 14/يونيو/2021 - 03:07 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
Advertisements
أنهي سوق دبي المالي تعاملات جلسة اليوم الإثنين علي ارتفاع ، حيث  ارتفع سوق دبي المالي 0.9 % إلى مستوى 2868.02 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 16 شهر ، وجرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 185.48 مليون سهم، بقيمة 312.22 مليون درهم.

وارتفع سهم إعمار العقارية 1 % بتداولات تخطت 24مليون سهم , في حين انخفض إعمار مولز 0.5 %.

وعن سوق أبوظبي للأوراق المالية  فقد أنهي تعاملات اليوم مرتفعاً 0.51  %,  إلي مستوي 6736.11 نقطة ، وجرت تعاملات علي أسهم أبوظبي بحجم 321.94 مليون سهم، بقيمة 1.42 مليار درهم.

وصعد سهم بنك أبوظبي الأول 0.72 %, ودانة غاز 0.5 بالمائة, ومجموعة أغذية 0.5 %.

أخبار تهمك

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على قائمة الراحلين عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يطلب التعاقد مع باسم مرسي بشرط وحيد

منذ حوالي 5 ساعات

بيان إدانة عاجل من مصر

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة التخطيط تؤيد قرار موسيماني برحيل ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تعديل موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

منذ أقل من نصف ساعة

"عليا الطلاق أحسن وزير".. برلماني يشبه وزير المالية بسيدنا يوسف

منذ ساعة و 14 دقيقة

تصريح جديد من وزير التربية والتعليم بشأن اوائل الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 22 ساعة

كومان يقرر رحيل ثلاثي ناري لضم صفقة الريال المُنتظرة

منذ 18 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الأنتقال للزمالك

منذ 14 دقيقة

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ يوم

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

08:30 م

عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

03:18 م

كومان يقرر رحيل ثلاثي ناري لضم صفقة الريال المُنتظرة

03:27 م

تعديل موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

01:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة