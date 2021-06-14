ارتفاع سوق دبي المالي بنسبة 0.9% في ختام جلسة الإثنين

أنهي سوق دبي المالي تعاملات جلسة اليوم الإثنين علي ارتفاع ، حيث ارتفع سوق دبي المالي 0.9 % إلى مستوى 2868.02 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 16 شهر ، و جرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 185.48 مليون سهم، بقيمة 312.22 مليون درهم.





وارتفع سهم إعمار العقارية 1 % بتداولات تخطت 24مليون سهم , في حين انخفض إعمار مولز 0.5 %.



