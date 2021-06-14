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وزير التعليم العالي يسلم «تحيا مصر» مساهمات بـ57 مليون جنيه لإعادة إعمار غزة

الإثنين 14/يونيو/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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استقبل اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي للصندوق، صباح اليوم الإثنين، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه عددا من السادة قيادات الوزارة، وذلك لتسليم مساهمات الجامعات والمعاهد الخاصة في مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإعادة إعمار غزة.
 وخلال اللقاء، قام د. خالد عبد الغفار بتسليم شيكات بنكية بقيمة 57 مليون جنيه (سبعة وخمسون مليون جنيه)، مقدمة من الجامعات والمعاهد الخاصة للمشاركة في مبادرة إعادة إعمار غزة.
 
وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمبادرة السيد الرئيس، مؤكدًا على الاستجابة الفورية للجامعات والمعاهد الخاصة لمبادرة السيد رئيس الجمهورية، وتأكيد المجتمع الأكاديمي على دعم الشعب الفلسطيني كدور تاريخي للشعب المصري وقيادته.
 
من جانبه ثمّن اللواء محمد أمين نصر مساهمة الجامعات والمعاهد الخاصة في المبادرة الرئاسية، لافتا إلى أن دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
، للمشاركة في جهود إعمار غزة، لاقت اهتماما بالغا لدى العديد من الشركات المصرية التي بادرت بالمشاركة في قوافل الإغاثة التي نظمها الصندوق ضمن مبادرة السيد الرئيس، لتوفير المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
حضر اللقاء من قيادات وزارة التعليم العالي: د. محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، د. عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، د. محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي، أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم، وأ. أحمد الشيخ رئيس قطاع التنمية والخدمات.
يذكر أن صندوق تحيا مصر خصص الحساب (037037- إعادة إعمار غزة) في كل البنوك المصرية، لتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر لإعادة إعمار القطاع وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

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