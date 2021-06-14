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بورصة الكويت تنهي تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات

الإثنين 14/يونيو/2021 - 03:12 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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انهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الاثنين علي ارتفاع المؤشرات بشكل جماعي  وذلك للجلسة  الثانية على التوالي، حيث صعد المؤشر العام 0.51%، وارتفع السوق الأول 0.57%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.32% و0.35% على الترتيب.

وزادت سيولة البورصة اليوم بنحو 2.4% لتصل إلى 73.24 مليون دينار مقابل 71.55 مليون دينار بالأمس، فيما تراجعت أحجام التداول بنسبة 4.1% لتصل إلى 455.50 مليون سهم مقابل 474.92 مليون سهم بجلسة الأحد.

وسجلت مؤشرات 10 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة الرعاية الصحية بنمو نسبته 2.80%، بينما تراجع 3 قطاعات أخرى يتصدرها المنافع بانخفاض معدله 0.84%.

وجاء سهم "التقدم" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 14.64%، فيما تصدر سهم "ثريــا" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 9.37%.

وتصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط التداول على كافة المستويات بكميات بلغت 29.87 مليون سهم جاءت بتنفيذ 385 صفقة حققت سيولة بقيمة 7 ملايين دينار تقريباً؛ ليُغلق السهم مستقراً عند سعر 234 فلساً.

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