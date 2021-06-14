الموعد وطرق الحصول عليه.. مستجدات أرقام جلوس الثانوية



يوما بعد الآخر، تظهر مستجدات بشأن امتحانات الثانوية العامة وأرقام الجلوس الخاصة بها، تزامنا مع تجهيزات الوزارة للجان بإجراءات وقائية مشددة للحد من إنتشار فيروس كورونا.



وتبدأ امتحانات الثانوية العامة في 10 يوليو، وتنتهى 2 أغسطس المقبل، والامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح، وتم إتاحة أداء الامتحان بالطريقة الإلكترونية مع نسخة ورقية للأسئلة ونسخة من "البابل شيت"، بحيث يجيب الطالب على الامتحان وهو مطمئن تماما.





والطالب سوف يدخل الامتحان، وسوف يتوزع عليه كراسة أسئلة مطبوعة، مع البابل شيت لتسجيل الإجابات، ولن يستخدم الطالب الإنترنت بأى حال، والمفروض الطالب يكتب اسمه على البابل شيت، ويقوم بفتح الامتحان على التابلت، والطالب له الاختيار يقرأ الأسئلة من التابلت أو ورقة الأسئلة، وعلى الطالب أن يجيب على البابل شيت، ثم التابلت أو العكس، وهناك وقت كاف لذلك للطلبة النظاميين.





موعد إعلان أرقام الجلوس

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة نهاية الأسبوع الجارى، موضحا أن الطالب يتعرف على رقم جلوسه ومقر الجنة الامتحان التى يؤديها فيها اختبار النهائى.





طرق استلام أرقام الجلوس

ووفقا لتصريحات مسئولي وزارة التربية والتعليم، سيتم تسليم أرقام الجلوس للطلاب يدويا في المدارس، إضافة إلى إرسال أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة الذين تسلموا التابلت إلكترونيا.



كما يمكن لكافة طلاب الصف الثالث الثانوي سواء الشعبة الأدبية أو العلمية، الحصول على أرقام الجلوس من خلال الدخول على الرابط التالي https:moe.gov.eg، وإتباع كافة الخطوات المطلوبة من تسجيل بيانات وغيره.



ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.



بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.