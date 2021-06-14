بختام التعاملات .. ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.42%

أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.42 % ، إلى مستوى 1552.58 نقطة، رابحاً 6.51 نقطة، بدعم الأسهم القيادية بقطاعي البنوك والاستثمار مع ختام التعاملات.





وشهدت بورصة البحرين تعاملات بحجم 1.4 مليون سهم، بقيمة 407.8 ألف دينار، خلال جلسة اليوم.



