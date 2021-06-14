Advertisements

بختام التعاملات .. ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.42%

الإثنين 14/يونيو/2021 - 03:16 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
Advertisements
أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.42 %، إلى مستوى 1552.58 نقطة، رابحاً 6.51 نقطة، بدعم الأسهم القيادية بقطاعي البنوك والاستثمار مع ختام التعاملات.

وشهدت بورصة البحرين تعاملات بحجم 1.4 مليون سهم، بقيمة 407.8 ألف دينار، خلال جلسة اليوم.

وصعد قطاع البنوك 0.76 %، مع ارتفاع سهم البحرين والكويت 0.40 %، والأهلي المتحد 1.47 % ، وارتفع قطاع الاستثمار 0.23% بدعم سهم جي إف إتش المرتفع 1.08%.

أخبار تهمك

تصريح جديد من وزير التربية والتعليم بشأن اوائل الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

بيان إدانة عاجل من مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 19 ساعة

تعديل موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الأنتقال للزمالك

منذ ربع ساعة

الكشف عن قائمة الغائبين عن الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ربع ساعة

لجنة التخطيط تؤيد قرار موسيماني برحيل ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يطلب التعاقد مع باسم مرسي بشرط وحيد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ يوم

تعرف على قائمة الراحلين عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ حوالي 19 ساعة

كومان يقرر رحيل ثلاثي ناري لضم صفقة الريال المُنتظرة

منذ 19 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

كومان يقرر رحيل ثلاثي ناري لضم صفقة الريال المُنتظرة

03:27 م

عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

03:18 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

08:30 م

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الأنتقال للزمالك

03:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة