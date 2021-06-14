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عودة أسبوع الأفلام في معهد جوته القاهرة والإسكندرية

الإثنين 14/يونيو/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، يعلن معهد جوته في القاهرة والإسكندرية عن عودة أسبوع الأفلام في الفترة ما بين ٢٥ يونيو و ٢يوليو ٢٠٢١ مقدمًا باقة مختارة من الأفلام الألمانية الحديثة بالإضافة إلى بعض الأفلام العربية والعروض الخاصة والعروض الأولى لأفلام حديثة الإنتاج. تتنوع الأفلام ما بين الروائية الطويلة والوثائقية والتجريبية التي تم عرضها في عديد من المهرجانات الدولية سواء العام الحالي او العام الماضي.

يستقبل معهد جوته في القاهرة والإسكندرية عن طريق التسجيل أعداد محدودة من الجمهور مراعاةً للإجراءات الاحترازية، إلا أن أغلب الأفلام ستكون متاحة على منصة "جوته حسب الطلب Goethe on Demand" خلال أسبوع الأفلام بصورة مجانية للمقيمات والمقيمين ين في مصر.

يشمل أسبوع الأفلام يومًا كاملًا تم تخصيصه لعرض أفلام ألمانية كلاسيكية تم ترميمها ورقمنتها حتى يتمكن الجمهور من مشاهدتها.

كما سيتيح أسبوع الأفلام فرصة مناقشة رقمية الأفلام مع بعض من صُنّاع الأفلام بعد عرض أفلامهم.

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