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عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

الإثنين 14/يونيو/2021 - 03:18 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين وجود طلب من كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نادي ريال مدريد من أجل ضم واحد من لاعبي تشيلسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة " ديلي إكسبريس " البريطانية أن كارلو أنشيلوتي يسعى إلى الحصول على صفقة الدولي الألماني تيمو فيرنر من أجل منافسة كريم بنزيما في مركز المهاجم الصريح.

وينتهي عقد فيرنر مع تشيلسي بنهاية عام 2025 وهو الذي إنضم للبلوز قادمًا من صفوف فريق نادي لايبزيج الألماني ونجح في تسجيل الكثير من الأهداف قاد بها البلوز لحصد لقب دوري أبطال أوروبا.

في الوقت الذي يسعى فيه أنشيلوتي الذي تولى تدريب الملكي خلفًا لزيدان الذي ودع بعد أن فشل في الفوز بأي بطولة مع الملكي إلى الحصول على صفقة مميزة من أجل تدعيم خط الهجوم للمنافسة على جميع الألقاب الممكنة.

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ريال مدريد تيمو فيرنر تشيلسي

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