محافظ الدقهلية يدشن حملة "احميها من الختان" التي ينفذها المجلس القومي للمرأة



وجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تحية فخر وتقدير وإعتزاز للمرأة المصرية مشيرا إلى أنها ضمير الامة ونبضها والحارس الأمين على الهوية المصرية وأصبحت نموذجا يحتذي به في المحافل الدولية في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال الكلمة الإفتتاحية التي ألقاها محافظ الدقهلية في مؤتمر تدشين حملة" إحميها من الختان" التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بمشاركة التنفيذيين والمؤسسات المجتمعية بمحافظة الدقهلية وذلك بحضور السيدة منال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتورة أمينة شلبي مقررة المجلس القومي للمرأة ووكلاء الوزارات مديري مديريات التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الإجتماعي ومديروا عموم مركز الإعلام والتنمية البشريةوممثلا عن حقوق الانسان بمديرية الأمن وممثلا عن مكتب المستشار العسكري وأعضاء المجلس القومي للمرأة بالدقهلية وجمع من السيدات أبناء الدقهلية.



و أكد " محافظ الدقهلية" أن السيد رئيس الجمهورية منذ توليه المسئولية جعل دعم وتمكين المرأة محورا أساسيا في خطة الدولة الشاملة للتنمية مشيرا إلي ضرورة تضافر كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية حتي يمكن أن تحقق الحملة اهدافها المرجوة وان تكون الدقهلية نموذجا يحتذى به في مواجهة كافة أشكال العنف ضد الفتيات والسيدات.





ووجه" مختار " الشكر والتقدير للمجلس القومي للمرأة وللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر وللمجلس القومي للامومة والطفولة على جهودهم المتميزة التي تستهدف حماية ورعاية المرأة ليس في الدقهلية وحدها وإنما في ربوع المحافظات المصرية.



وفي نهاية الجلسة ألقت مقررة المجلس القومي للمرأة بالدقهلية "تعهدا بمستقبل أفضل لبناتنا" مؤكدة انه من منطلق مسئوليتنا الإجتماعية تجاه الفتيات في الدقهلية نتعهد سويا مع كافة الشركاء المعنيين بالقضية واستغلال كافة الخدمات والإمكانيات والعمل علي تنفيذ خطة تشاركية متكاملة الأنشطة محددة الأهداف والادوار والمساهمات علي مدار العام من يونيو 2021 حتى يونيو 2022.



يأتي ذلك في إطار إستراتيجية الدولة المصرية وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتمكين المرأة وضرورة السعي الكامل للقضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياة المرأة وسلامتها وتحول بين المشاركة الفعالة في كافة المجالات.