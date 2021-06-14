رفضت تناول أدوية السرطان فضربها زوجها حتى الموت.. مفاجآت بشأن مقتل سيدة بالطالبية

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل جديدة في اتهام سائق مركبة توك توك بالاعتداء على زوجته بالضرب حتى الموت بمنطقة الطالبية.



جهود البحث والتحري أشارت إلى أن المجني عليها مريضة بالسرطان، وأن لديها 8 أطفال من زوجها.



يوم الواقعة وقعت مشادة كلامية بين الضحية وزوجها بسبب عدم انتظامها في الحصول على الأدوية المقررة لها ما أثار غضب رب الأسرة.



تطورت المشادة إلى مشاجرة اعتدى خلالها الزوج على "أم العيال" بالضرب مستخدما عصا غليظة.



لم يتحمل جسد المريضة المنهك وصلة الضرب فسقطت على الأرض فاقدة الوعي.



قرابة ٤ ساعات كاملة ترك المتهم زوجته طريحة الأرض دون أن يقدم لها يد العون حتى اكتشف وفاتها ليبدأ في تنفيذ خطة شيطانية املا في عدم كشف جريمته.





تلقى المقدم خالد يسري نائب مأمور قسم الطالبية بلاغا من شقيقين أفادا بتلقيهما اتصالا من زوج أختهم أبلغهم بوفاتها، ولدى وصولهما مسكن الزوجية اكتشفا أنها انتهى من إجراات الدفن دون انتظارهما، والاشتباه في وفاتها.





وشكل العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، فريق بحث عمل على فحص علاقات الزوجين وسماع أقوال الجيران.





تحريات المقدم محمد الجوهري وكيل الفرقة، توصلت إلى وجود شبهة جنائية، وأن الزوج "سائق توك توك 45 سنة" وراء ارتكاب الواقعة، بعدا عتدى بالضرب على زوجته "40 سنة" بواسطة عصا بسبب خلافات زوجية.





بعد وفاة الزوجة، حصل الزوج على تقرير طبي من "مستوصف صغير" استصدر بموجبه تصريح الدفن، وأنهى كافة الإجراءات خشية تعرضه للمسائلة.





عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد إسلام السيد رئيس مباحث الطالبية ومعاونه النقيب محمد أشرف من ضبط المتهم الذي أقر بصحة التحريات "مكنش قصدي أقتلها.. دا احنا بينما 8 عيال".



وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.