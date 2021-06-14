كومان يقرر رحيل ثلاثي ناري لضم صفقة الريال المُنتظرة





كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين حاجة رونالد كومان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة إلى التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وحسم البلوجرانا التعاقد مع سيرجيو أجويرو وإيريك جارسيا من صفوف فريق نادي مانشستر سيتي في صفقات مجانية إنتقال حر قبل أن يحسم التعاقد مع المهاجم الهولندي ممفيس ديباي من صفوف ليون الفرنسي.





في الوقت الذي إقترب فيه برشلونة من حسم التعاقد مع اللاعب فابيان رويز نجم نابولي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية بعد أن فشل التعاقد مع فاينالدوم الذي قرر الرحيل لصفوف باريس سان جيرمان.





ويسعى البلوجرانا إلى توفير أموال تمويل صفقة رويز وذلك عن طريق رحيل ثلاثة لاعبين وهم فيليب كوتينيو وميراليم بيانيتش والفرنسي صامويل أومتيتي وذلك بعد خروجهم من حسابات رونالد كومان.