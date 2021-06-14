بايدن: الدفاع عن أوروبا واجب مقدس





وقال بايدن "المادة الخامسة التزام مقدس" في إشارة إلى تعهد الدفاع الجماعي للحلف عبر الأطلسي، مؤكدا "أريد أن تعرف كل أوروبا أن الولايات المتحدة موجودة".



واضاف بايدن الذي يسعى لإصلاح العلاقات بعد استنكار ترامب للتحالف المسلح نوويا وما وصفه الرئيس السابق بأعضائه "الجانحين" على مدى السنوات الأربع الماضية ان "الناتو مهم للغاية بالنسبة لنا".



سيصنف الحلفاء الصين على أنها خطر أمني على التحالف الغربي لأول مرة، بعد يوم من إصدار مجموعة الدول السبع الغنية بيانًا بشأن حقوق الإنسان في الصين وتايوان قالت بكين إنه يشوه سمعتها.





ومن المقرر أن يدين حلف شمال الأطلسي رسميًا سلوك الصين باعتباره "تحديًا منهجيًا" في بيان قمته الختامي يوم الاثنين، وفقًا لنسخة من الوثيقة اطلعت عليها رويترز، في أول تحالف يركز تاريخيًا على روسيا.



سيقول قادة الناتو في بيان من 79 نقطة ينشر بعد انتهاء القمة إن "طموحات الصين المعلنة وسلوكها الحازم تمثل تحديات منهجية للنظام الدولي القائم على القواعد وللمجالات ذات الصلة بأمن التحالف".





وذكر بايدن إن روسيا والصين لا تتصرفان "بطريقة تتفق مع ما كنا نأمله"، في إشارة إلى الجهود الغربية منذ منتصف التسعينيات لإدخال البلدين في أحضان الديمقراطيات الليبرالية.



وفي إشارة إلى الموقف المشترك الناشئ بشأن الصين، صنف الاتحاد الأوروبي بكين بالفعل على أنها "منافسة منهجية".





وعلى الرغم من أن موسكو تنفي ارتكاب أي مخالفات، فإن قادة الحلفاء قلقون بشأن التعزيزات العسكرية الروسية الأخيرة بالقرب من أوكرانيا، فضلًا عن هجماتها السرية والإلكترونية لتقويض الدول الغربية. لم يعد يُنظر إلى الصين على أنها شريك تجاري حميد.



وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الوجود العسكري الصيني المتزايد من دول البلطيق إلى إفريقيا يعني أن الناتو يجب أن يكون مستعدًا.





وذكر ان "الصين تقترب منا. نراهم في الفضاء الإلكتروني، ونرى الصين في إفريقيا، لكننا نرى أيضًا الصين تستثمر بكثافة في بنيتنا التحتية الحيوية. في إشارة إلى الموانئ وشبكات الاتصالات.



وقد انتقدت دول مجموعة السبع التي اجتمعت في بريطانيا في نهاية الأسبوع الصين بشأن حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ ودعت هونج كونج إلى الحفاظ على درجة عالية من الحكم الذاتي وطالبت بإجراء تحقيق كامل في أصول فيروس كورونا في الصين.





وقالت سفارة الصين في لندن إنها تعارض بحزم ذكر شينجيانغ وهونغ كونغ وتايوان، التي قالت إنها تشوه الحقائق وتكشف "النوايا الشريرة لبعض الدول مثل الولايات المتحدة". كما قالت السفارة يوم الاثنين انه "يجب عدم التشهير بسمعة الصين."



قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لزملائه من قادة الناتو، اليوم الاثنين، إن الدفاع عن أوروبا وتركيا وكندا "التزام مقدس" للولايات المتحدة، وهو تحول ملحوظ عن تهديدات سلفه دونالد ترامب بالانسحاب من التحالف العسكري.عند وصوله إلى بروكسل بعد قمة مجموعة السبع في إنجلترا في نهاية الأسبوع، سعى بايدن مرة أخرى لحشد الحلفاء الغربيين لدعم استراتيجية أمريكية لاحتواء الصعود العسكري للصين وكذلك إظهار الوحدة في مواجهة العدوان الروسي.