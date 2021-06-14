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وصولًا للإعدام.. أبرز محطات محاكمة 12 إخوانيًا في "فض رابعة"

الإثنين 14/يونيو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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أسدلت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر شويضة، الستار في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض رابعة"، عقب تأييد حكم الإعدام لـ 12 متهمًا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وتخفيف العقوبة لـ 31 من إعدام إلى "المؤبد" وانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة.

يرصد "الفجر"، أبرز محطات محاكمة المنتمين لجماعة الإخوان في قضية "فض رابعة".

محاكمة الإخوان
البداية، حينما أصدرت محكمة الجنايات في سبتمبر 2018 حكما بعقوبات متفاوتة بحق ٧٣٩ متهما بالقضية تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد.

ضمت قائمة المتهمين في القضية، أسماء كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، والقيادات بالجماعة عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و"أسامة" نجل المعزول محمد مرسي وآخرين.

الاتهامات الموجهة
ووجهت النيابة للمدانين اتهامات عديدة من بينها تدبير تجمهر بميدان رابعة العدوية والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

طعن المتهمين
وقدم المتهمين، طعن بقضية فض اعتصام رابعة العدوية على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات.

تأييد حكم الإعدام
وبعدها، قضت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر شويضة، الإثنين، تأييد حكم الإعدام لـ 12 متهمًا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وتخفيف العقوبة لـ 31 من إعدام إلى "المؤبد"، وانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، وتأييد باقي الأحكام على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض رابعة".

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