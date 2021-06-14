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محافظ الفيوم يبحث مع رئيس هيئة الأوقاف سبل التعاون المشترك

الإثنين 14/يونيو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
الفيوم - ريهام على
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استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المهندس علاء عبد العزيز رئيس هيئة الأوقاف المصرية، لبحث سبل التعاون المشترك، ودراسة مدى إمكانية استغلال عدد من قطع الأراضي التي تمتلكها الأوقاف في إنشاء مشروعات تنموية خدمية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمستشار أسامة الورداني المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، والأستاذ أحمد نصر مدير عام الهيئة بالفيوم، والأستاذ سامح سيد مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالفيوم.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين محافظة الفيوم، وهيئة الأوقاف المصرية، وهيئة تنمية الصعيد، في استغلال قطعة أرض تمتلكها الأوقاف بمنطقة منشاة عبد الله لإقامة مجمع سيارات نموذجي متكامل على غرار موقف سيارات الفيوم بني سويف بمنطقة الحواتم، الذي تم إنشاءه وفقًا للتحول الرقمي لخدمات النقل الجماعي.

وكشف محافظ الفيوم عن تشكيل لجنة هندسية مشتركة من المحافظة وهيئة الأوقاف وهيئة تنمية الصعيد، لزيارة الموقع المقترح للمشروع غدًا، وتحديد القيمة الإيجارية السوقية، على أن تقوم الهيئة بأعمال البناء وتقوم المحافظة باستغلال الموقع بالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد كموقف سيارت نموذجي، موجهًا مسئولي هيئة الأوقاف بسرعة إعداد مسودة بروتوكول التعاون المزمع توقيعه مع المحافظة، لعرضها على المستشار القانوني للمحافظة، تمهيدًا لتوقيع البروتوكول واتخاذ الإجراءات التنفيذية للمشروع.

كما وجه المحافظ، بسرعة عمل رفع مساحي لموقع المشروع، وتحديد أدوار الجهات المشاركة، وإنهاء التراخيص اللازمة بعد توقيع البروتوكول، مع إعداد تصور شامل للتشغيل الاقتصادي للمشروع بشكل يحافظ على الأصول ويضمن استمرار المشروع، ويحقق أعلى عائد للأطراف المشاركة، فضلًا عن توفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

ولفت المتحدث الرسمي للمحافظة، إلى أنه تم أيضًا خلال الاجتماع استعراض خطة إحلال وتجديد مبنى مجمع المصالح الحكومية بمنطقة النويري وإخلاء المبنى بعد توفير أماكن بديلة للجهات الحكومية بالمبنى.

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