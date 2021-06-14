"الزراعة": ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 3.5 مليون طن





أعلن السيد القصير وزير الزراعة استصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 9 يونيو 2021، حيث بلغ حوالي 3 مليون و586 ألف و462 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 400 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقا لتقرير تلقاه من د احمد العطار رئيس الحجر الزراعي.





واضاف القصير أن أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، خوخ، بطيخ.









حيث بلغت الموالح مليون و 694 ألف 927 طن ، بالإضافة إلي تصدير 594 ألف 742 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 365 ألف و816 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 106 ألف و679 طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 55 ألف و 964 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 19 الف و342 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السابع بإجمالي 18 الف و496 طن، يليها في المركز الثامن الفاصوليا بإجمالي 18 الف و 260 طن، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 13 الف و 678 طن، بينما حصل الخوخ على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 9 الاف و 751 طن ، وحصلت الجوافة على المركز الحادي عشر بإجمالي 8 الاف و 935 طن، وحصل الرمان على المركز الثاني عشر بإجمالي 6 الاف و 538 طن، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 5 الاف و 749 طن، وحصل الفلفل على المركز الرابع عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 5 الاف و 168 طن، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالي 431 طن.



