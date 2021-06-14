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أسعار الذهب تتراجع لأقل مستوى في أكثر من أسبوع

الإثنين 14/يونيو/2021 - 03:08 م
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين لأقل مستوى في أكثر من أسبوع تحت ضغط ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون الذين يسيطر عليهم الحذر نتيجة اجتماع السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع، في حين ينظر للارتفاعات الاخيرة لأسعار المستهلكين على أنها مسألة مؤقتة.

وبحسب "رويترز" تراجع الذهب في السوق الفورية 0.6 بالمئة إلى 1864.61 دولار وهو أقل مستوى منذ الرابع من يونيو، وهبطت العقود الأمريكية للذهب 0.7 بالمئة إلى 1866 دولارا للأوقية.

ارتفع الدولار 0.1 بالمئة ليحوم قرب ذروة أسبوع مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يرفع تكلفة الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات الأٍبوع الماضي ارتفاعا حادا لأسعار المستهلكين بالولايات المتحدة، لكن مسؤولي مجلس الاحتياطي كرروا مرارا أن التضخم مؤقت.

ويتحول الاهتمام الآن لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 15 و16 يونيو حزيران أملا في مؤشرات بشأن رأي صناع السياسات حيال تصاعد التضخم والسياسة النقدية مستقبلا بصورة أكبر.

وقال مورجان ستانلي في مذكرة بحثية يوم الجمعة إن مجلس الاحتياطي قد يمهد لمرونة أكبر تجاه برنامج التيسير الكمي خلال الاجتماع.

واستقرت الفضة عند 27.89 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2773.52 دولار في حين هبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1143.89 دولار.

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