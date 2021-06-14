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عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الأنتقال للزمالك

الإثنين 14/يونيو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أشارت بعض المصادر الخاصة إلى وجود رغبة لدى واحد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في معرفة مستقبله مع القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة.

ومن المُنتظر أن يعقد عمرو جمال جلسة مع إدارة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة لوضع النقاط فوق الحروف ومعرفة ما إذا كان سيعود للقلعة الحمراء بناء على توصيات من موسيماني أو لا.

في الوقت الذي أشار فيه المصدر إلى أنه في حالة رفضت إدارة النادي الاهلي عودة اللاعب بنهاية الموسم سيكون الأتجاه الأقرب وقتها هو طلب اللاعب فسخ تعاقده مع المارد الأحمر والرحيل بالتراضي.

يُذكر أن عمرو جمال قد حسم قراره بالإنتقال إلى النادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بسبب رغبته في العودة إلى صفوف منتخب مصر عبر بوابة أي من القطبين.

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