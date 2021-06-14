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التعليم العالي توصي بإنشاء عيادة متخصصة بالمستشفيات الجامعية لمتلازمة ما بعد الإصابة بكورونا

الإثنين 14/يونيو/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، ظهر اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، بحضور الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة، والدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأشاد الوزير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، بالجهود التي تبذلها اللجنة لمواجهة كورونا، مشيدا بالنجاح فى مواجهة الموجتين الأولى والثانية من جائحة كورونا.

وأكد الدكتور عبد الغفار، أن أعداد المصابين بكورونا الآن تتناقص، مشيرًا إلى انخفاض معدل المصابين حاليًا بالمستشفيات الجامعية.

وخلال الاجتماع، أوصت اللجنة بإنشاء عيادة متخصصة بالمستشفيات الجامعية لمتلازمة ما بعد الإصابة بكورونا بحيث تضم عدد من التخصصات الطبية؛ لعلاج الآثار النفسية والطبية للمتعافين من فيروس كورونا المستجد، وتكون بجميع محافظات الجمهورية.
كما ناقشت اللجنة الدراسة التى أجريت على الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

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