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حفظ بلاغ رانيا يوسف ضد الإعلامي نزار الفارس بحوار قناة الرشيد العراقية

الإثنين 14/يونيو/2021 - 03:39 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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حفظ بلاغ رانيا يوسف ضد الإعلامي نزار الفارس بحوار قناة الرشيد العراقية




قررت نيابة النزهة حفظ البلاغ المقدم من رانيا يوسف ضد الإعلامى نزار الفارس وذلك لعدم وصول التحريات لصحة الواقعة من عدمها في الحوار الشهير المذاع عبر قناة الرشيد العراقية.


وأقام الإعلامي نزار الفارس دعوي ضد الفنانة رانيا يوسف، والتى يطالب فيها بالتعويض بمبلغ قدره 5 ملايين جنيه بسبب سبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي.


ونصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفتة وكيلا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامى العراقى على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".



وأضافت الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها في برنامجة (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فؤجى أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى في اتهاماتها لاقتضاء حقة القانونى منها واثقا في حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.

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