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بايدن يستعد للقاء أردوغان في أول اجتماع مباشر بينهما منذ تولي منصبه

الإثنين 14/يونيو/2021 - 03:39 م
بوابة الفجر
منار طارق
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يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان للاجتماع، اليوم الاثنين، لمناقشة العلاقات المتوترة بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي في أول اجتماع مباشر بينهما منذ تولي بايدن منصبه، لكن الأمل ضئيل في تحقيق انفراجة كبيرة.

تمتلك تركيا ثاني أكبر جيش في الحلف الغربي بعد الولايات المتحدة، لكن أضر شراء أنقرة أنظمة دفاع روسية والخلافات بشأن سوريا وحقوق الإنسان ومعاملة الأرمن في الإمبراطورية العثمانية والتوترات في شرق البحر المتوسط بالعلاقات. وكانت المشكلة الأكثر تحديًا هي شراء تركيا لأنظمة S-400 الروسية، وهو الصدع الذي يقسم الناتو أيضًا. لقد أزالت واشنطن بالفعل أنقرة من برنامج الطائرات المقاتلة F-35 وفرضت عقوبات على الاستحواذ.

كرئيس، اعترف بايدن بمذبحة الأرمن عام 1915 على أنها إبادة جماعية، وصعد من الانتقادات لسجل تركيا في مجال حقوق الإنسان، متبنيًا نبرة أكثر برودة تجاه أردوغان من سلفه دونالد ترامب. وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن الزعيمين سيتطرقان إلى أفغانستان وليبيا والصين.

وصرح سوليفان للصحفيين يوم الأحد أنهم "سيتحدثون عن قضايا سياسية واقتصادية أكثر تحديا.. كانت تحديات في علاقتنا بما في ذلك القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان."

وعد أفغانستان إحدى المناطق التي يأمل أردوغان في إبراز دور تركيا المركزي فيها في الناتو، حيث عرضت تركيا حراسة وتشغيل مطار كابول لتأمين الوصول إلى البلاد بعد انسحاب الولايات المتحدة من الناتو. وفي بداية جلسة القادة الرئيسيين في حلف الناتو، تحدث بايدن مع أردوغان مطولًا في مجموعة صغيرة قبل أن يجلسوا على مقاعدهم. ومن المتوقع أن يعقد مؤتمرا صحفيا في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

وقال أردوغان بعد مغادرته تركيا إنه يتوقع "نهجا غير مشروط" من بايدن للانتقال من مشاكل الماضي. وصرح للصحفيين "تركيا ليست مجرد دولة بل دولة حليفة. نحن حليفان في حلف شمال الاطلسي." 

واضاف "هناك العديد من القضايا المتعلقة بالصناعات الدفاعية التي تُركت على الطاولة. وأهمها قضية إف -35".

قبل القمة، التقى أردوغان بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث كانت أنقرة وباريس على خلاف حول سوريا وليبيا والانتقادات التركية للحرب ضد ما يسميه ماكرون بالانفصالية الإسلامية، من بين قضايا أخرى.

وناقش ماكرون وأردوغان العمل معًا بشأن ليبيا وسوريا في حين قال الرئيس الفرنسي إن بلاده وقوانينها العلمانية تحترم جميع الأديان، بما في ذلك الإسلام. ولكن مع وجود الكثير من نقاط الخلاف، فإن الآمال في تحقيق أي اختراق جوهري ضئيلة.

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