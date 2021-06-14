Advertisements

رفع 2500 متر نواتج تطهير وأتربة وهدم ضمن «حياة كريمة» بالدقهلية

الإثنين 14/يونيو/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements

كلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بالإشراف على تنفيذ حملة مكبرة للنظافة ورفع القمامة بالشوارع والميادين بنطاق مدينة شربين وعلى الطرق الوصلة بين قري المركز..

واوضح مدير عام التفتيش والمتابعة انه تم ولليوم الثاني على التوالي إستكمال أعمال الحملة المكبرة المشار إليها لأعمال رفع القمامة وتحسين مستوى النظافة بالطريق السريع وأمام مداخل القرى بنطاق المركز حيث تم مسح ورفع الأتربة المتراكمة من جانبي الأرصفة وبمداخل القرى ؛ كذلك تم كما تم إستكمال أعمال السيارة المكنسة لتحسين مستوى الأداء ورفع الأتربة والرمال، وغسيل الشوارع وذلك لرفع كفاءة الطرق الرئيسية وتم نقل جميع التجمعات أولا بأول إلى المقلب العمومي، كما تم تمهيد الطريق الرئيسي.

واشار باسم ان الحملة شارك فيها معدات مراكز المنزلة والجمالية ونبروه ودكرنس وبلقاس شملت 4 سيارات مكنسية و8 لودر و5 سيارات 20 طن و6 سيارات 10 طن و15 سيارة 5 طن و20 جرار وقد تم رفع 1700 متر مكعب نواتج تطهير بالترع والمصارف و300 متر مكعب أتربة و600 طن قمامة و500 متر نواتج هدم وبناء وشملت الحملة ايضا قري رأس الخليج وكفر الترعة القديم وبساط كريم الدين..

ومن ناحيته اكد محافظ الدقهلية على استمرار متابعتة الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والاحياء ومتابعه النشاط اليومى لاعمال متابعه المشروعات التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمه وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية

وأضاف ان ذلك يأتي إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري من خلال مبادرة حياة كريمة، وتنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وفي اطار خطة محافظة الدقهلية للنهوض بمستوى النظافة وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين
رفع 2500 متر نواتج تطهير وأتربة وهدم ضمن «حياة كريمة» بالدقهلية
رفع 2500 متر نواتج تطهير وأتربة وهدم ضمن «حياة كريمة» بالدقهلية
رفع 2500 متر نواتج تطهير وأتربة وهدم ضمن «حياة كريمة» بالدقهلية
رفع 2500 متر نواتج تطهير وأتربة وهدم ضمن «حياة كريمة» بالدقهلية
رفع 2500 متر نواتج تطهير وأتربة وهدم ضمن «حياة كريمة» بالدقهلية
رفع 2500 متر نواتج تطهير وأتربة وهدم ضمن «حياة كريمة» بالدقهلية
رفع 2500 متر نواتج تطهير وأتربة وهدم ضمن «حياة كريمة» بالدقهلية
رفع 2500 متر نواتج تطهير وأتربة وهدم ضمن «حياة كريمة» بالدقهلية

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الأنتقال للزمالك

منذ نصف ساعة

وكيل إيريكسن يكشف مفاجآت سعيدة لجماهير الدانمارك

منذ نصف ساعة

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من وزير التربية والتعليم بشأن اوائل الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يقرر رحيل ثلاثي ناري لضم صفقة الريال المُنتظرة

منذ 34 دقيقة

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 22 ساعة

الكشف عن قائمة الغائبين عن الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

منذ 43 دقيقة

الزمالك يطلب التعاقد مع باسم مرسي بشرط وحيد

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ يوم

لجنة التخطيط تؤيد قرار موسيماني برحيل ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بيان إدانة عاجل من مصر

منذ حوالي 4 ساعات

تعديل موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 8 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الأنتقال للزمالك

كومان يقرر رحيل ثلاثي ناري لضم صفقة الريال المُنتظرة

03:27 م

عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

03:18 م

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

12:01 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

08:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة