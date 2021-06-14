رفع 2500 متر نواتج تطهير وأتربة وهدم ضمن «حياة كريمة» بالدقهلية



كلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بالإشراف على تنفيذ حملة مكبرة للنظافة ورفع القمامة بالشوارع والميادين بنطاق مدينة شربين وعلى الطرق الوصلة بين قري المركز..



واوضح مدير عام التفتيش والمتابعة انه تم ولليوم الثاني على التوالي إستكمال أعمال الحملة المكبرة المشار إليها لأعمال رفع القمامة وتحسين مستوى النظافة بالطريق السريع وأمام مداخل القرى بنطاق المركز حيث تم مسح ورفع الأتربة المتراكمة من جانبي الأرصفة وبمداخل القرى ؛ كذلك تم كما تم إستكمال أعمال السيارة المكنسة لتحسين مستوى الأداء ورفع الأتربة والرمال، وغسيل الشوارع وذلك لرفع كفاءة الطرق الرئيسية وتم نقل جميع التجمعات أولا بأول إلى المقلب العمومي، كما تم تمهيد الطريق الرئيسي.



واشار باسم ان الحملة شارك فيها معدات مراكز المنزلة والجمالية ونبروه ودكرنس وبلقاس شملت 4 سيارات مكنسية و8 لودر و5 سيارات 20 طن و6 سيارات 10 طن و15 سيارة 5 طن و20 جرار وقد تم رفع 1700 متر مكعب نواتج تطهير بالترع والمصارف و300 متر مكعب أتربة و600 طن قمامة و500 متر نواتج هدم وبناء وشملت الحملة ايضا قري رأس الخليج وكفر الترعة القديم وبساط كريم الدين..



ومن ناحيته اكد محافظ الدقهلية على استمرار متابعتة الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والاحياء ومتابعه النشاط اليومى لاعمال متابعه المشروعات التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمه وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية



وأضاف ان ذلك يأتي إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري من خلال مبادرة حياة كريمة، وتنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وفي اطار خطة محافظة الدقهلية للنهوض بمستوى النظافة وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين