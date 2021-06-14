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العثور على معمل لتصنيع العبوات الناسفة في كركوك

الإثنين 14/يونيو/2021 - 03:39 م
بوابة الفجر
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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، عن العثور على معمل لتصنيع العبوات الناسفة في كركوك.

وقالت القيادة، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالتنسيق مع الجهد الاستخباري والطائرات المسيرة وبإشراف قائد الفرقة من تنفيذ عملية تفتيش في منطقة الشجرة بقضاء الحويجة في كركوك، أسفرت عن العثور على معمل لتصنيع العبوات الناسفة والأسلحة الكاتمة والصواريخ بالإضافة إلى العثور على مولد كهربائي".

وأشارت إلى أنه "تم رفع جميع المواد والتعامل معها أصوليا".

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