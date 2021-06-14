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نيمار على موعد مع كسر رقم بيليه التاريخي

الإثنين 14/يونيو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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قاد الدولي البرازيلي نيمار جونيور منتخب بلاده البرازيل لتحقيق الفوز على المنتخب الفنزويلي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأحد لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا.

وأنهى المنتخب البرازيلي الشوط الأول متقدمًا بهدف عن طريق املدافع ماركينيوس قبل أن يضيف نيمار الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة والستين واختتم باربوسا ثلاثية السامبا في الدقيقة التاسعة والثمانين.

ورفع نيمار بهدفه أمس رصيده من الأهداف إلى الهدف 64 خلال 103 مباراة الأمر الذي جعله يطار مواطنه بيليه الهدف التاريخي للسيليساو الذي سجل 77 هدف في 92 مباراة.

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