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جونسون يوافق على تعميق العلاقات بين إسبانيا والمملكة المتحدة

الإثنين 14/يونيو/2021 - 03:45 م
بوابة الفجر
منار طارق
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قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التقى برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في قمة الناتو، اليوم الاثنين، حيث اتفق الاثنان على تعميق علاقتهما ومناقشة قضايا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال بيان داونينج ستريت رقم 10 "ناقش القادة التزامهم المشترك بتعميق العلاقات الثنائية القوية بالفعل بين المملكة المتحدة وإسبانيا عبر مجموعة كبيرة من القضايا بما في ذلك التجارة والدفاع والأمن." 

وتابع "فيما يتعلق ببروتوكول أيرلندا الشمالية، قال رئيس الوزراء إنه يجب إيجاد طريقة بناءة للمضي قدمًا تحافظ على اتفاقية بلفاست (الجمعة العظيمة) وسلامة أراضي المملكة المتحدة."

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الأحد، أن بريطانيا تريد تخفيف التوترات مع الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة مع أيرلندا الشمالية، مكررا تحذيرا من أن الكتلة يجب أن تدرك أن المقاطعة جزء من المملكة المتحدة. 

وقال في اجتماع قمة السبع في جنوب غرب إنجلترا "نريد تخفيف التوترات، نريد نهجًا مرنًا وعمليًا. ما لا يمكننا الحصول عليه هو تطبيق بروتوكول أيرلندا الشمالية بطريقة غير متوازنة للغاية أو تقويض اتفاقية الجمعة العظيمة نتيجة لذلك".

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جونسون الناتو المملكة المتحده التجاره اسبانيا

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