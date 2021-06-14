النفط يرتفع مع تحسن توقعات طلب وشح في الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مواصلة المكاسب التي استمرت على مدار ثلاثة أسابيع بفضل تحسن توقعات الطلب على الوقود في ساهمت تطعيمات كوفيد-19 في رفع قيود السفر فضلا عن شح في الإمدادات.





وارتفع مزيج برنت 51 سنتا ما يوازي 0.7 بالمئة إلى 73.20 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ مايو 2019. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 47 سنتا ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 71.38 دولار وهو الأعلى منذ أكتوبر 2018.





وبحسب "رويترز" عادت حركة السيارات لمستويات ما قبل الجائحة في أمريكا الشمالية ودول كثيرة في أوروبا وزادات رحلات الطيران مع تخفيف القيود لمكافحة فيروس كورونا، ما أدى لارتفاع الخامين على مدى ثلاثة أسابيع.





قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إنه ينبغي على منظمة أوبك وحلفائها في مجموعة أوبك+ زيادة الإنتاج للوفاء بالطلب المتعافي .





وتقيد أوبك+ الإنتاج لتدعم الأسعار بعدما قلصت جائحة كوفيد-19 الطلب في 2020 وأكدت على التزام قوي بالإنتاج المستهدف المتفق عليه في مايو.





وقالت الوكالة "أوبك+ تحتاج إلى رفع الإنتاج حتى تحصل الأسواق العالمية على إمدادات كافية".





توقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولارا للبرميل هذا الصيف في الوقت الذي يعزز فيه توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 الأنشطة الاقتصادية حول العالم.



