Advertisements

 عبير صبري تظهر لأول مرة بالنقاب في فيلم "ليلة العيد"(صورة)

الإثنين 14/يونيو/2021 - 03:47 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها، مقطع فيديو من كواليس فيلم "ليلة العيد"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت عبير صبري في الفيديو وهي مرتدية النقاب، وظهرت معها الفنانة هنادي مهنى وهي مرتدية الحجاب، وعلقت عليه قائلة :"أنا وهنادي القمر مع بعض تاني، فيلم ليلة العيد، إخراج المخرج الكبير سامح عبد العزيز، إنتاج أحمد السبكي، وحظي الفيديو على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيهم.


فيلم "ليلة العيد" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة عدد كبير من الفنانين يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول.
 عبير صبري تظهر لأول مرة بالنقاب في فيلم "ليلة العيد"(صورة)
 عبير صبري تظهر لأول مرة بالنقاب في فيلم "ليلة العيد"(صورة)

أخبار تهمك

عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

منذ ساعة الا ربع

تصريح جديد من وزير التربية والتعليم بشأن اوائل الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن قائمة الغائبين عن الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ 33 دقيقة

تعديل موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 22 ساعة

كومان يقرر رحيل ثلاثي ناري لضم صفقة الريال المُنتظرة

منذ 37 دقيقة

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الأنتقال للزمالك

منذ 33 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 20 ساعة

وكيل إيريكسن يكشف مفاجآت سعيدة لجماهير الدانمارك

منذ 34 دقيقة

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بيان إدانة عاجل من مصر

منذ حوالي 4 ساعات

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يطلب التعاقد مع باسم مرسي بشرط وحيد

منذ حوالي 6 ساعات

لجنة التخطيط تؤيد قرار موسيماني برحيل ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الأنتقال للزمالك

كومان يقرر رحيل ثلاثي ناري لضم صفقة الريال المُنتظرة

03:27 م

عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

03:18 م

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

12:01 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

08:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة