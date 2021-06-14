 عبير صبري تظهر لأول مرة بالنقاب في فيلم "ليلة العيد"(صورة)

شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها، مقطع فيديو من كواليس فيلم "ليلة العيد"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت عبير صبري في الفيديو وهي مرتدية النقاب، وظهرت معها الفنانة هنادي مهنى وهي مرتدية الحجاب، وعلقت عليه قائلة :"أنا وهنادي القمر مع بعض تاني، فيلم ليلة العيد، إخراج المخرج الكبير سامح عبد العزيز، إنتاج أحمد السبكي، وحظي الفيديو على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيهم.





فيلم "ليلة العيد" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة عدد كبير من الفنانين يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول.