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أحمد شاهين رئيسا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي

الإثنين 14/يونيو/2021 - 04:06 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدر الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قرارا بتكليف أحمد شاهين للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للشحن الجوي خلفا للطيار باسم جوهر.

وتقدم الطيار عمرو أبوالعينين بخالص الشكر والتقدير للطيار باسم جوهر علي مجهوداته خلال فترة رئاسته للشركة.

وشغل أحمد شاهين عدة مناصب سابقة بمصرللطيران منها مدير عام المحطات بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية، مدير عام إقليم مصرللطيران بالمملكة العربية السعودية، ورئيسا لمجلس إدارة شركة مصرللطيران للخدمات الأرضية.

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