النيابة الإدارية تختتم 3 دورات لأعضائها لتنمية مهاراتهم

اختتم مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي، وتحت رعاية المستشار عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، ثلاث دورات متخصصة لعدد ٧٥ من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، والمنعقدة من الفترة ٩ ٦ ٢٠٢١ حتى ١٤ ٦ ٢٠٢١.



يأتي ذلك ضمن السياسة التي تنتهجها النيابة الإدارية من الاهتمام بعقد الدورات التدريبية بصفة دورية لأعضاء النيابة الإدارية بما يزيد من تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لديهم في كافة المجالات.



هذا وقد تفضل المستشار عصام المنشاوي- رئيس الهيئة بتسليم المستشارين شهادات إتمام الدورة التدريبية.



وعلى هامش الختام، قام المستشار عصام المنشاوي بتكريم أسرة المغفور له بإذن الله المستشار الدكتور مساعد عبد العاطي، كما تم إطلاق اسمه على قاعة التدريب بمبنى رئاسة النيابة الإدارية.



ومن الجدير بالذكر أن المستشار الراحل حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام، ومحاضر للقانون الدولي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وكلية الحقوق بجامعة حلوان، والمركز القومي للدراسات القضائية، ومعهد الدراسات والبحوث الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، وكان له العديد من الأبحاث في عدة دوريات علمية فيما يخص القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية والضوابط القانونية لبناء السدود على الأنهار الدولية كما قام بإعداد بحث في مجلة السياسة الدولية تحت عنوان " الآليات القانونية الدولية لتسوية أزمة سد النهضة الأثيوبي ".



صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.