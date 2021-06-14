"تحيا مصر": تسلم 57 مليون جنيه مساهمات من الجامعات للأشقاء في غزة (فيديو)

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق "تحيا مصر"، إن المساهمات التي قدمتها وزارة التعليم العالي عبر الجامعات والمعاهد الخاصة والأهلية لمبادرة إعمار غزة بلغت نحو 57 مليون جنيه، لافتًا إلى أن وزير التعليم العالي وعد بمساهمات أخرى خلال الفترة المقبلة.



وأضاف "مختار"، خلال حواره مع مراسل التليفزيون المصري، اليوم الاثنين، أن أهم ما يميز صندوق "تحيا مصر" الانفتاح على مختلف الهيئات والمؤسسات والقطاع الخاص المعنية بالمسئولية المجتمعية.



وتابع المتحدث الرسمي باسم صندوق "تحيا مصر"، أنه منذ إعلان مبادرة إعادة إعمار غزة تم تسيير 3 قوافل خاصة بإغاثة المواطنين في قطاع غزة تعدت قوامها 5 آلاف طن من الأغذية والأحذية والملابس والأدوية ومواد البناء التي تعبر عن رغبة المصريين للمشاركة الإيجابية والفاعلية في مبادرة الرئيس السيسي لإعمار غزة.

