Advertisements

حقيقة مفاوضات الزمالك مع بديل ساسي

الإثنين 14/يونيو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

يبحث مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، تدعيم خط وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية لتعويض رحيل فرجاني ساسي.

الزمالك يقترب من ضم ايميكا 

وكان النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد أعلن رحيله عن صفوف الفريق البيض بعد نهاية عقده وفشل التوصل لاتفاق لتمديد عقده مع القلعة البيضاء.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، استقر على مشاركة إمام عاشور في مركز 8 خلال الفترة المقبلة لتعويض غياب النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي.

وأوضح المصدر أن مسؤولي الزمالك لم يدخلوا في مفاوضات للتعاقد مع ايزي ايميكا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي، لضمه بديلا لفرجاني ساسي.

وزعمت العديد من التقارير الصحفية اقتراب مسؤولي الزمالك مع ضم تلاعب ايزي ايميكا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ساسي بديل ساسي الزمالك اخبار الزمالك

أخبار تهمك

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح جديد من وزير التربية والتعليم بشأن اوائل الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ يوم

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بيان إدانة عاجل من مصر

منذ حوالي 6 ساعات

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأرجنتين وتشيلي في كوبا أمريكا 2021

منذ ساعة و 14 دقيقة

كومان يقرر رحيل ثلاثي ناري لضم صفقة الريال المُنتظرة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 21 ساعة

لجنة التخطيط تؤيد قرار موسيماني برحيل ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

مفاجأة.. بيراميدز يفاوض نجم الزمالك

منذ 43 دقيقة

الكشف عن قائمة الغائبين عن الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

تعديل موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء

آخر تطورات تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

تطور جديد بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

3 أسماء على طاولة الزمالك لتعويض فرجاني ساسي

وجهة جديدة في انتظاره..فرجاني ساسي يقترب من الرحيل عن الزمالك

كارتيرون يحسم مشاركة ساسي مع الزمالك أمام المصري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

04:00 م

كومان يقرر رحيل ثلاثي ناري لضم صفقة الريال المُنتظرة

03:27 م

عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

03:18 م

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

12:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة