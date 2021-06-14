حقيقة مفاوضات الزمالك مع بديل ساسي





يبحث مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، تدعيم خط وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية لتعويض رحيل فرجاني ساسي.





الزمالك يقترب من ضم ايميكا





وكان النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد أعلن رحيله عن صفوف الفريق البيض بعد نهاية عقده وفشل التوصل لاتفاق لتمديد عقده مع القلعة البيضاء.





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، استقر على مشاركة إمام عاشور في مركز 8 خلال الفترة المقبلة لتعويض غياب النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي.





وأوضح المصدر أن مسؤولي الزمالك لم يدخلوا في مفاوضات للتعاقد مع ايزي ايميكا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي، لضمه بديلا لفرجاني ساسي.





وزعمت العديد من التقارير الصحفية اقتراب مسؤولي الزمالك مع ضم تلاعب ايزي ايميكا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.



