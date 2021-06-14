نجم سويسرا: علينا تحويل فرصنا إلى أهداف أمام إيطاليا

قال دينيس زكريا لاعب خط وسط المنتخب السويسري لكرة القدم إنه يتطلع إلى المباراة المقررة أمام منتخب إيطاليا بعد غد الأربعاء في روما في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، لكنه شدد على أهمية تحسن أداء الفريق بعد التعادل في المباراة الأولى أمام ويلز 1 / 1 .





وقال زكريا /24 عاما/ اليوم الاثنين :"علينا التحلي بالكثير من الفاعلية في هذه المباراة. علينا تحويل فرصنا إلى أهداف."





وأضاف :"أعتقد أن الأمور ستكون أكثر صعوبة مما كانت عليه أمام ويلز."





وكان المنتخب السويسري قد فرض سيطرته خلال المباراة أمام ويلز أمس الأول السبت لكنه سقط في فخ التعادل، وسيواجه الآن مهمة صعبة أمام المنتخب الإيطالي الذي تغلب على نظيره التركي 3 / صفر في افتتاح منافسات يورو 2020 مساء الجمعة.





وقال زكريا :"ستكون مباراة كبيرة، فلديهم (المنتخب الإيطالي) لاعبون كبار. في ذلك الفريق، يمكن لكل لاعب إحداث الفارق."



