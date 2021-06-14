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موقف صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

الإثنين 14/يونيو/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحدث الإعلامي سيف زاهر، عن إمكانية مشاركة محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي مع المنتخب الأوليمبي، في أولمبياد طوكيو.



وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية خلال برنامج ملعب أون مساء أمس الأحد، : "صلاح، يطمح ويرغب في المشاركة مع المنتخب في أولمبياد طوكيو، ولكن الأمور حتى هذه اللحظة صعبة للغاية، رغم تواصله مع مسؤولي نادي ليفربول، من أجل السماح له بالمشاركة في الأولمبياد، ولكنه لم يحصل على الموافقة حتى الأن».

وتابع :"المنتخب لديه العديد من اللاعبين المميزين، وقادر على الظهور بمستوى مميز في الأولمبياد، في حال عدم وجود محمد صلاح".

ويتواجد صلاح في مصر خلال الفترة الحالية لقضاء أجازة الصيف بعد نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي وتحقيق ليفربول المركز الرابع وهو ما يؤهله للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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