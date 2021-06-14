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أشيك بائع فريسكا ببرنامج خط الخير على راديو مصر
الإثنين 14/يونيو/2021 - 04:29 م
الفجر الفني
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التقي الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "خط الخير " على راديو مصر ، بيوسف من الاسكندرية والملقب باشيك بياع فريسكا
وقال عمرو الليثي انا سعيد جدا بالنموذج المشرف لشاب اسكندراني عنده طموح وعايز يثبت نفسه ويحقق هدفه....يوسف راضى والذي اشتهربأشيك بائع فريسكا بالأسكندرية وخطف الأضواء ببدلته المهندمة وقصة شعره المختلفة وأسلوبه المميز فى بيع الفريسكا وأصبح يوسف حديث السوشيال ميديا يوسف دايما بيردد كلماته المشهورة "الشغل مش عيب"...........
وقال يوسف انه من الاسكندرية ولديه ٣١سنة ومتزوج ومعاه فيروزعمرها "سنة"
واضاف يوسف انه معه بكالوريوس خدمة اجتماعية / ودرس فاشون ستايلنج ، وماجستير فى إدارة الأعمال
وتابع بانه يشتغل فى بيع الفريسكا وهو عنده ١١سنة وان الشغل مش عيب واري سعادة في وجوه الناس وتعاملهم معي .
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