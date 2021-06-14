أشيك بائع فريسكا ببرنامج خط الخير على راديو مصر









التقي الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "خط الخير " على راديو مصر ، بيوسف من الاسكندرية والملقب باشيك بياع فريسكا





‎وقال عمرو الليثي انا سعيد جدا بالنموذج المشرف لشاب اسكندراني عنده طموح وعايز يثبت نفسه ويحقق هدفه....يوسف راضى والذي اشتهربأشيك بائع فريسكا بالأسكندرية وخطف الأضواء ببدلته المهندمة وقصة شعره المختلفة وأسلوبه المميز فى بيع الفريسكا وأصبح يوسف حديث السوشيال ميديا يوسف دايما بيردد كلماته المشهورة "الشغل مش عيب"...........

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وقال يوسف انه من الاسكندرية ولديه ٣١سنة ومتزوج ومعاه فيروزعمرها "سنة"

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واضاف يوسف انه معه بكالوريوس خدمة اجتماعية / ودرس فاشون ستايلنج ، وماجستير فى إدارة الأعمال

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