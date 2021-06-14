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مفاجأة.. بيراميدز يفاوض نجم الزمالك

الإثنين 14/يونيو/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أبدى نادي بيراميدز، رغبته في التعاقد مع يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتعمل إدارة نادي بيراميدز في الوقت الحالي، على جس نبض صانع ألعاب الزمالك لمعرفة موقفه، قبل التفاوض مع إدارة القلعة البيضاء لضمه.

وأكدت تقارير صحفية أن هناك موافقة مبدئية من جانب يوسف أوباما، على فكرة الانتقال لصفوف بيراميدز، حال موافقة إدارة الزمالك على رحيله.

جدير بالذكر أن يوسف أوباما يعد من العناصر المهمة والأساسية التي يعتمد عليها الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الفترة الماضية، رغم تعرضه لبعض الانتقادات.

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