وزير الدفاع يلتقي قائد الحرس الوطني الأمريكي خلال زيارته لمصر (فيديو)

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، مقطع فيديو يستعرضض تفاصيل لقاء الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول دانيال هوكانسون قائد الحرس الوطني الأمريكي، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.



تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة للبلدين.



وأكد القائد العام للقوات المسلحة، على اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى حرصه على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكري المشترك بين البلدين.



من جانبه أشاد قائد الحرس الوطني الأمريكي بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المستقبلية مزيدًا من التعاون على نحو يلبى المصالح المشتركة للجانبين.



كما شهد الفريق أول محمد زكى مراسم التوقيع على اتفاق الشراكة بين القوات المسلحة والحرس الوطني لولاية تكساس لتعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.



حضر اللقاء ومراسم التوقيع الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددًا من قادة القوات المسلحة وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة وملحق الدفاع الأمريكي بالقاهرة.

