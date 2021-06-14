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بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم

الإثنين 14/يونيو/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
ريهام على
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شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم. 

وقع البروتوكول عن كلية الطب الدكتور ياسر حتاتة، عميد الكلية، وعن مديرية الصحة د. حاتم جمال الدين، مدير مديرية الشئون الصحية بالفيوم، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الطب والهيئة العامة للتأمين الصحي بالفيوم، وقع البروتوكول عن كلية الطب الدكتور ياسر حتاتة، عميد الكلية، وعن الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتورة هبة عاطف، مدير التأمين الصحي بالفيوم، بحضور الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب وذلك اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢١٦١٤.

صرح الدكتور أحمد جابر شديد أن البروتوكول يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة من أجل استغلال الإمكانات المادية والقدرات البشرية المتاحة الاستغلال الأمثل بما يضمن تحقيق السياسات الصحية التي تتبناها الدولة.

ومن جانبه أشار الدكتور ياسر حتاته، إلى أن بنود البروتوكول تتضمن التعاون المباشر في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات مديرية الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي بالتعاون مع كلية الطب وكوادرها الطبية.
بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم
بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم
بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم
بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم
بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم
بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم
بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم
بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم
بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم
بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم
بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم
بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم
بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم
بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم
بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم
بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم
بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم
بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم
بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم
بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم
بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم
بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم
بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم
بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم
بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم
بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم
بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم
بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم

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