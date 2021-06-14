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القومي للبحوث الاجتماعية يعقد برنامج تدريبي بعنوان "المداخل والتقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة"

الإثنين 14/يونيو/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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يفتتح المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية للنهوض البرنامج التدريبى "المداخل والتقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة ومكافحتها" وذلك يوم الأحد الموافق 20 يونيو 2021 الساعة 10 صباحا وذلك بمقر المركز، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتورة هالة رمضان مدير المركز، كما يحضرها نخبة من الهيئات المختلفة فى مصر والدول العربية الشقيقة.

ويأتي ذلك بهدف أن يصبح مركزًا متميزًا ومرجعًا إقليميًا للتدريب فى مجال الكشف عن الجريمة ومكافحتها عبر تقديم أفضل خدمات التأهيل والتدريب للكوادر العاملة فى هذا الشأن، من خلال تبنى وتطوير المقاربات والممارسات المسندة علميًا بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية والعلمية الحديثة، وبما يلبى احتياجات المجتمع التدريبية فى هذا الشأن.

ويهدف هذا البرنامج التدريبى إلى النهوض بالكفاءة المهنية للكوادر العاملة فى مجال الكشف عن الجريمة ومكافحتها وفى الجهات المعنية وذات الصلة بذلك، بجانب تعزيز المداخل الحديثة والمتطورة فى مجالات العلوم الجنائية لدى الكوادر العاملة والمتخصصة فى هذا المجال والجهات المعنية بمكافحة الجريمة والكشف عنها وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لذلك، تحقيق التغطية الفعالة للاحتياجات التدريبية اللازمة لهذه الكوادر فى مصر والدول العربية مع ضمان جودة التدريب استنادًا للمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن، بالأضافة إلي تحقيق التعاون الإقليمى وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى فى مجال التدريب المعنى بالكشف عن الجريمة ومكافحتها مع كل الدول الشقيقة.

ويضم البرنامج التدريبى عددًا من المحاور التدريبية المتخصصة تتكامل فيما بينها لتحقيق أهدافه، ويمكن للدارس أن يختار منها محاور ذات صلة بمجال عمله مباشرة.
المحور الأول: التقنيات الحديثة فى الكشف عن الجريمة ومكافحتها:
أولًا: مسرح الجريمة والأدلة المادية
ثانيًا: تحليل السموم والمخدرات
ثالثًا: مهارات كشف التزييف والتزوير
رابعًا: الكشف عن آثار الأسلحة النارية
المحور الثانى: الإرهاب والجريمة المنظمة:
أولًا: مكافحة الإرهاب
ثانيًا: الجريمة المنظمة
المحور الثالث: أنماط من الجرائم المستحدثة:
أولًا: الجرائم السيبرانية (الجرائم الإليكترونية وأمن المعلومات)
ثانيًا: الاتِّجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين (الهجرة غير الشرعية)
ثالثًا: مكافحة الفساد بين الأطر الدولية والسياسات والقوانين الوطنية
المحور الرابع: جرائم البيئة:
أولًا: استدامة الموارد مسئولية مشتركة.
ثانيًا: دور القانون وأثره فى حماية البيئة.
المحور الخامس: موضوعات اجتماعية جنائية
أولًا: تحديد أنماط سلوك الانحراف الاحترافى فى المجتمع بشقيه (الجنحة - الجناية).
ثانيًا: تحديد طبيعة الفعل الانحرافى ومستوياته ودرجاته.
ثالثًا: تحديد مستويات المسئولية وأنواع العقوبة التى يوقعها المجتمع على مرتكبى الفعل الانحرافى.
رابعًا: تحديد الأسلوب المتبع فى التعامل مع المنحرفين.

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