بعثة الرجاء تصل القاهرة 18 يونيو لمواجهة بيراميدز في الكونفدرالية









أخطر نادي الرجاء المغربي، إدارة نادي بيراميدز بموعد وصول بعثته إلى القاهرة تمهيدا لخوض مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.





ويستضيف بيراميدز نظيره الرجاء المغربي في التاسعة من مساء يوم الأحد 20 يونيو الجاري على استاد الدفاع الجوي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، على أن تقام مباراة الإياب يوم 27 من نفس الشهر على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.





ومن المنتظر أن تصل بعثة فريق الرجاء إلى مطار القاهرة في الثانية ظهر الجمعة المقبل ورتبت إدارة النادي جميع الأمور الخاصة باستقبال البعثة حيث سيكون في استقبالها بالمطار وفد من بيراميدز لإنهاء إجراءات الدخول حتى الوصول لفندق الإقامة.



